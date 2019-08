Porticcio : ​La résidence hôtelière Marina Viva remporte le jeu « les plus belles vacances » sur TF1

L’émission de Téléréalité « Les plus belles vacances » a fait, cette année, escale sur la Rive Sud. Le concept est intéressant et opte, bien souvent, pour l’Île de Beauté (notamment Porto-Vecchio). Un binôme vient visiter trois lieux de vacances différents susceptibles d’accueillir huit personnes et note sur trois critères : l’hébergement (propreté, confort), le cadre et les loisirs (activités pour enfants et adultes). Ainsi, à la mi-mai, Vanessa et Laetitia sont venues participer à l’émission, enregistrée en amont comme le veut le concept de Téléréalité. Trois types d’hébergements étaient proposés sur la Rive Sud d’Ajaccio : une villa privée chez Corinne et Laurent, un gite éco (les cabanes perchées de Barbara et Alexandre) et un club de vacances, celui de Marina Viva représenté par Benoit Chaudron et Rocco Botella, respectivement directeur et responsable animation du site. « Vanessa et Laetitia ont passé une journée sur chaque site, précise Benoit, le but consistant à choisir parmi les trois, le meilleur cadre pour leurs vacances passées à huit (deux couples avec deux enfants… »

Vanessa et Laetitia n’ont certes pas choisi le plus luxueux mais ont été, à l’évidence, séduite par l’ensemble des prestations proposées par le site de Marina Viva. « Dans ce concept, rajoute le directeur, pas de ménage, pas de cuisine et surtout la proximité de la plage. »

La différence s’est faite au niveau des activités. « Entre la piscine, la pétanque, le sport et les différents spectacles proposés, nous avions un éventail assez large, précise Rocco qui a conçu, avec toute son équipe, un remake de la comédie musicale « Notre Dame de Paris » sur la BO, mais ce sont sans doute les mini-club (pour les 3 à 11 ans et les 11è-17 ans) qui ont fait la différence. »

Vanessa et Laetitia ont donc choisi le site de Marina Viva. L’émission a été diffusée en direct devant la clientèle de l’hôtel et s’est achevée par une Sangria géante offerte et concoctée par l’équipe du bar et de la restauration. Le tout dans une très bonne ambiance.