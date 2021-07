Porti di Corsica : le nouveau magazine des ports de plaisance de Corse

Alors que le port de la cité du sel est en ébullition en cette fin juillet, c’est avec plaisir que le petit monde la plaisance a accueilli cette édition qui allie offre technique portuaire et découverte touristique des joyaux de l’île.

Ainsi, les structures portuaires marquent leur volonté de traverser cette période délicate en valorisant plus que jamais les spécificités de la destination nautique corse - Une montagne dans la mer - dont les portes d’entrée maritimes permettent d’irriguer tout le territoire.





Entre COVID-19 et pollution

Dès l’année dernière, le réseau des ports de plaisance a dû réagir face à la crise de la COVID-19 et grâce aux efforts consentis et à la confiance rétablie avec leur clientèle, ils ont connu une saison 2020 sous le signe du maintien du trafic estival.

Cette année, dès l’avant-saison, ils ont dû déployer les moyens de contrôle à l’arrivée suite aux arrêtés des préfets de Départements leur confiant la lourde tâche de superviser les entrées de bateaux de plaisance.

Aujourd’hui encore à Porto Vecchio, les conversations sur les quais portent sur les conditions sanitaires mais pas que… l’épisode de pollution qui a frappé le Sud-Est de île en juin est encore. sur toutes les lèvres et les plaisanciers se réjouissent que les moyens mis en place aient permis de limiter au maximum l’impact sur le milieu aquatique.

Le magazine des ports arrivent alors au bon moment car dans celui-ci les plaisanciers peuvent trouver toutes les informations nécessaires afin d’améliorer la pratique de la plaisance.

Retrouvez le magazine des ports à télécharger sur www.portidicorsica.com