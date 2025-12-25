Cervioni : opération de contrôle contre les stupéfiants au volant
La rédaction le Jeudi 25 Décembre 2025 à 10:35
Les militaires de la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia ont mené, la veille du réveillon de Noël, une opération de contrôle dédiée à la lutte contre la conduite sous l’emprise de stupéfiants sur le secteur de Cervioni.
Cette action s’est déroulée avec l’appui d’une équipe cynophile, mobilisée pour renforcer l’efficacité des contrôles.
Au cours de l’opération, un conducteur a été dépisté positif aux produits stupéfiants. Les mesures administratives et judiciaires prévues par la réglementation ont été immédiatement engagées.