Port du masque en extérieur : des avis partagés à Bastia

En plein après-midi dans la rue Napoléon le constat est en demi-teinte. Dès la première vague de passants seules trois personnes sur une vingtaine portent le masque : "on le porte toute la journée au collège alors dès qu'on sort on l'enlève même si on s'oblige à le mettre lorsqu'on prend le bus par exemple. Et puis on ne se sent pas trop concernés." - affirme une collégienne de 15 ans, le masque dans la poche.

La tendance s'inverse au bout de quelques secondes pour enfin laisser apparaître une population entièrement masquée, comme Alain, 85 ans, qui voit cette mesure comme une contrainte obligatoire et nécessaire car selon lui "la santé par dessus-tout". À cela il tient à ajouter que l'on manque encore de connaissances sur ce virus et qu'il faut prendre toutes les précautions possibles pour se protéger mutuellement "et cela vaut même quand on est en famille au village !"



Cependant certains s'interrogent sur la pertinence de cette contrainte dans une ville comme Bastia. En effet, Pierre, 35 ans, fréquente souvent la rue Napoléon devenue piétonne et s'interroge : " je comprends que ce soit obligatoire sur les Champs-Elysées mais ici, est-ce vraiment nécessaire ? Il y a moins de passants et la largeur de la rue permet de respecter les gestes barrières et les distanciations sociales". Pour lui on peut être responsable sans forcément porter le masque et se saluer d'un lointain signe de la main car "à cause des masques on ne reconnait plus personne et on perd ce contact qui fait toute notre identité méditerranéenne".



La seule exception autorisée concerne les personnes handicapées : elles ne sont pas soumises à cette contrainte à condition qu'elles puissent présenter un certificat médical confirmant leur handicap et l'impossibilité de porter le masque, et qu'elles respectent toutes les autres précautions.