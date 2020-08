Port du masque dans les rues : les Bastiais bons élèves

A 18 heures ce lundi 17 août dans la rue Napoléon à Bastia, les touristes se promènent à la recherche d'un cadeau souvenir à rapporter à leurs proches. Tous, ou presque, arborent leur masque de protection. Depuis un arrêté préfectoral du 7 août dernier, l'accessoire devenu incontournable depuis l'épidémie de Covid-19, est obligatoire dans cette rue piétonne fréquentée. C'est également le cas sur ses petites rues adjacentes ( rue des Terrasses, la rue Fagianelli ou la rue Neuve Saint-Roch) mais aussi sur le Vieux Port depuis le 14 août. Sur le marché de Bastia et la place Saint Nicolas les samedis et dimanches de 8 à 14 heures il est aussi de rigueur.



Un véritable casse-tête pour les Bastiais qui ne savent plus où et quand le porter. A l'image d'Angèle et Rosane, qui discutent tranquillement assises sur un banc du Vieux Port : "Ah bon même ici il faut le mettre maintenant ?", s'étonne une des vieilles dames, l'air embarrassé. Difficile de s'y retrouver quand la majorité des personnes est attablée et peut, donc, ne pas le porter.



Dans la rue Napoléon, Estelle et ses amis venus d'Alsace se baladent masques sur le poignet. Ils ne sont pas au courant de ce nouvel arrêté préfectoral. Une fois qu'ils sont informés tous ont le réflexe de le mettre. Nathalie, une bastiaise d'une cinquantaine d'années préfère, quant à elle, changer de rue et se diriger vers le Boulevard Paoli où elle n'aura pas à le porter.



Si nombreux passants de ces rues n'ont pas connaissance de l'obligation du port du masque c'est parce que les affiches de signalisation placées par la mairie de Bastia ne sont pas clairement identifiables (sur les jardinières des petits arbres ou encore sur quelques troncs).

"Nous avons été pris de court par l'arrêté préfectoral mais très prochainement de nouvelles affiches seront plus visibles pour informer les passants", explique les services de la Mairie de Bastia.



De la pédagogie



Depuis une semaine, la police tourne dans ces rues pour veiller à ce que le port du masque soit bien respecté dans les rues concernées. "Pour le moment nous sommes dans une phase de pédagogie avec les personnes qui ne le portent pas. Ce n'est pas évident car plusieurs arrêtés préfectoraux se chevauchent et la signalisation est mauvaise.", explique Valérie Zettor, la directrice départementale de la Sécurité Publique de Haute-Corse.



Ainsi, les policiers prennent le temps d'expliquer aux personnes et ne dressent pas de PV excepté en cas de force majeure, dès qu'une personne s'oppose formellement au port du masque, ce qui se produit très rarement.

"Les gens sont très compréhensifs et de bonne foi. Ils ont leur masque dans leur sac et le mettent directement. Les gens sont responsables.", reprend-elle.



Dix jours après la mise en place du décret, Valérie Zettor est optimiste puisque selon elle, plus de 50% des passants ont adopté le port du masque à Bastia. Ce lundi aux alentours de 18 heures, Alexandre se tient appuyé sur la devanture de sa boutique dans la rue Napoléon et estime à vue d'œil que 75% des visiteurs sont masqués.