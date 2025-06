Ponte Novu, capitale corse de la pêche et de la chasse le temps d’un week-end

Mais la pêche ne concerne pas seulement nos rivières, lacs ou plans d’eau, car ils et elles sont de plus en plus nombreux à s’initier à la pratique de la pêche en mer, que ce soit du bord, en bateau ou en pêche sous-marine. Et à cet effet, la toute jeune Fédération Corse des Pêches Récréatives, présidée par Jean-Jacques Riutort, est également présente sur cette foire. Son rôle est de promouvoir toutes les pratiques de pêche en mer avec le soutien des diverses associations qui la composent comme Pesca Passione, Bastia Offshore Fishing, U Falcone ou encore Pesca è Natura Cap Corse, mais également de défendre la liberté de la pêche en mer ainsi que celles et ceux qui sont soucieux de la qualité environnementale et de la protection de la ressource en mer. « Nous sommes là pour nous faire connaître, mais aussi pour rencontrer les pêcheurs en mer et connaître leurs positions sur les arrêtés concernant la pêche du denti, du corb ou du mérou. Des arrêtés nous interdisent la pêche du corb et du mérou encore une fois durant 10 ans. Mais nous savons qu’il y a des mérous jeunes en quantité et la preuve en est qu’il y a une nette diminution des réserves de langoustes et des poulpes, principale nourriture du mérou. Nous devons lutter contre ces arrêtés car ce sont aussi les pêcheurs qui doivent jouer leur rôle en pêchant le mérou et éviter l’invasion des autres espèces de mérous comme le mérou blanc, le mérou gris ou encore le mérou à dents de chien qui viennent des côtes africaines en raison du réchauffement de l’eau », a expliqué Philippe Piccoli, vice-président de la fédération.



Guy Armanet, le président de l’Office de l’Environnement de la Corse, indique de son côté que la présence de la structure régionale est « importante pour l’image de l’OEC. Nous n’étions pas équipés pour participer à ce genre de manifestation et nous essayons d’avoir de la lisibilité auprès de la population. Notre nouvel équipement va nous permettre de communiquer sur ce que nous faisons au sein de l’Office en termes de protection de la faune, de la flore, mais aussi en termes de pêche et de chasse. Nous avons également un bel écran qui met en avant notre travail et les sites protégés de Corse. L’OEC peut aujourd’hui faire sa promotion et c’est important pour nous ».