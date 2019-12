Pont aérien à l'aéroport de Bastia-Poretta : Air Corsica assure...

En fin de matinée, près de 500 personnes attendaient leur vol à destination de Marseille, Nice, Paris Orly, Lyon, Toulouse, Bruxelles Charleroi ou Porto. En cause, la tempête Fabien qui a provoqué de nombreux dégâts, notamment la fermeture de l'aéroport d'Ajaccio ce samedi 21 décembre et l'annulation de tous les vols en partance de Bastia dimanche 22 décembre.





"Ils ont quand même assuré"

Ce lundi 23 décembre, la compagnie aérienne Air Corsica attendait plus de 11 800 passagers pour pallier l'annulation des vols du week-end. Des intempéries qui s'ajoutent aux nombreux départs et arrivées des vacances de fin d'année.

Jérémy s'apprêtait à partir avec sa femme Amandine et leur fils, d'un an, samedi soir mais leur vol a été annulé. Dimanche soir aux alentours de 20 heures, il a reçu un sms de la compagnie lui indiquant une nouvelle liaison pour Paris et la mise en place d'une navette reliant l'aéroport Campo Dell'Oro à Poretta. À 8h15, ils étaient donc en route pour Bastia.





Des désagréments importants pour les voyageurs qui, avant ce week-end de fêtes, cherchaient pour la majorité à rejoindre leur famille sur le continent à l'image de Romain, sa femme Laurence, leurs deux enfants Lilian, Marie-Lou et leur berger australien Mia.

Au milieu des voyageurs impatients Romain explique : "Nous avions notre vol aujourd'hui au départ d'Ajaccio en direction de Paris à 12h05 pour rejoindre les grands-parents. Mais hier, vers 20 heures, j'ai reçu un mail de la compagnie Air Corsica m'expliquant qu'un bus serait affrété pour rejoindre l'aéroport de Bastia. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de place pour notre chien alors j'ai loué une voiture à mes frais à Ajaccio. Nous avons une heure de décalage mais au vu de la situation, ils ont quand même assuré."





Un site internet saturé et des lignes téléphoniques indisponibles

Les intempéries ont rendu la tâche plus compliquée pour les voyageurs qui devaient prendre des correspondances. C'est le cas de Stéphanie qui a vu son vol pour Marseille décalé de quelques heures. Dans la file d'attente pour le guichet de modification des billets, elle raconte : " Le site internet de la compagnie ne fonctionnait pas, il était impossible de les joindre par téléphone, du coup je me suis rendue sur place. Je dois prendre le vol de cet après-midi sinon je vais louper ma correspondance pour la Thaïlande."



Malgré la situation de crise, la compagnie a su faire en sorte que tous les passagers rejoignent leurs proches pour les fêtes.