Pompiers de Corse : "personne ne peut mettre en cause notre professionnalisme, notre probité et notre engagement"

L’intersyndicale des pompiers corses et l’union départementale des pompiers de Haute-Corse ont également dénoncé des propos mensongers, expliquant avoir pris en charge plus d’une centaine de blessés légers ou plus graves dimanche, dans un contexte d’affrontements, dont une partie issue des forces de l’ordre.



Le syndicat des travailleurs corses

Le STC des pompiers de Corse-du-Sud, apporte dans un communiqué son soutien total à la société corse et (à) sa jeunesse qui se mobilisent pour dénoncer le mépris du gouvernement à l’encontre du peuple corse.











Le communiqué de la présidente su SIS 2A, Veronique Arrighi

J'ai pris connaissance des propos tenus par David Le Bars, secrétaire général du syndicat SCPN UNSA sur la chaîne CNEWS, dans l'émission Punchline animée par Laurence Ferrari, diffusée ce lundi 14 mars. Ces propos sont inadmissibles et mettent en cause l'organisation des secours, l'intégrité, la probité, l'exemplarité des sapeurs-pompiers de Corse et au-delà les valeurs qu'ils portent dans l'exercice de leurs missions. Ces propos calomnieux interviennent après les manifestations qui se sont déroulées en Corse et notamment à Bastia dimanche dernier. Les sapeurs-pompiers de Haute Corse ont porté secours et assistance aux blessés, tous les blessés, sans distinction, dans le strict respect du principe de neutralité du service public. Tel a été également le cas à Ajaccio mercredi dernier où il est à souligner le courage et l'abnégation des sapeurs-pompiers, dans l'accomplissement de leurs missions. Ils ont été particulièrement exposés en intervenant sur des sites non sécurisés en termes d'ordre public et dans un contexte de tension extrême. J'assure les sapeurs-pompiers du service d'incendie et de secours de Haute Corse de mon soutien sans faille face à de telles accusations à caractère diffamatoire. Plus généralement, je remercie les sapeurs-pompiers des deux services d'incendie et de secours de Corse pour leur engagement exemplaire dans ce contexte particulier et tendu que connait actuellement la Corse. Ces femmes et ces hommes ont besoin, dans ces moments difficiles, de soutien et d'apaisement. Ils n'ont pas à être discrédités par des propos irresponsables.