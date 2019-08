Polyphonie. Un stage de chants corses à la Maison Saint Hyacinthe de Figarella

Jacky Micaelli, artiste reconnue et figure emblématique du chant corse et notamment de la polyphonie corse sacrée et profane, nous a quittés en septembre 2017, nous laissant en héritage son patrimoine culturel, musical et artistique.



« Pendant plus d’une dizaine d’années, de l’Alboru jusqu’au couvent de Corbara elle a accueilli des centaines de stagiaires qui, venus apprendre la polyphonie Corse, sont repartis avec plus que cela : une vision différente du rapport à l’autre, une culture de l’ouverture, de la transmission, une éthique de travail ».



Aujourd’hui la première page d’un nouveau livre est en train de s’écrire. La préface de ce livre est riche de l’enseignement reçu, comme une promesse à tenir, une passerelle à construire.



C’est la raison pour laquelle sa fille, Sylvia Micaelli, souhaite poursuivre son œuvre, en créant l’association « L’arcu di sperenza » dont le nom, fort de symbolisme, est celui du premier 45 tours de Jacky, ayant contribué à lancer sa carrière.



L’arcu di sperenza propose, entre autre, dans le même esprit que celui qui animait Jacky Micaelli, l’enseignement et la transmission orale de la polyphonie sacrée et profane et de ses valeurs.



A travers cette association, ce sont les intimes de Jacky Micaelli qui se mobilisent, avec sa fille pour présidente, mais également sa sœur Hélène Buti ainsi que Joanne D’amico, une de ses stagiaires et amie, ayant suivi ses formations depuis de nombreuses années et pouvant témoigner de la qualité de transmission de cette grande dame.



Toutes s’engagent aujourd’hui à respecter la mémoire et l’éthique de Jacky Micaelli dans les projets futurs de l’association : enseignements, stages, concerts…