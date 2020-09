Pollutions marines : la Ville d’Ajaccio équipe le Port Charles-Ornano de capteurs d’alerte

La fonction de ces capteurs est d’analyser la qualité des eaux et de déclencher en temps réel des alertes de pollutions aux hydrocarbures sur le plan d’eau du port de plaisance Charles-Ornano. Ils permettent également la remontée de nombreuses autres données: conductivité-température, pH et potentiel d’oxydo-réduction, oxygène dissous et turbidité, phycoérythrine (mesure des algues et bactéries), rhodamine (mesure du temps de déplacement de l’eau de surface).