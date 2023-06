Pollution maritime : Qualitair met les ports corses sous surveillance

Alors que les rotations des navires vont en s’accroissant au fur et à mesure que l’on se rapproche de la saison estivale, les craintes pour la santé des habitants sont comme chaque année nombreuses face aux panaches de fumées qui touchent régulièrement Ajaccio et Bastia. Pour de tenter de répondre à une partie de ces questionnements, ce mardi matin, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air Qualitair Corse tenait une conférence de presse dans les locaux de l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio afin d’évoquer l’impact de la pollution maritime sur l’île à travers les conclusions du programme européen Aer Nostrum qui vise à évaluer les solutions de réduction de la pollution des navires.



« Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avions besoin d’avoir des outils et nous avons donc créé un consortium avec des collègues de la région sud et de l’Italie », explique Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitair Corse, en précisant qu'Aer Nostrum a été l’occasion de tisser un partenariat avec des universités et agences pour la protection de l’environnement de Gênes, de la Toscane, de la Ligurie et de la Sardaigne ainsi que l’organisme AtmoSud. « L’objectif de ce programme était d’améliorer nos connaissances sur l’impact des navires sur la qualité de l’air en milieu urbain », ajoute-t-il. Grâce à des outils précis, ce programme a ainsi contribué à mieux comprendre la diffusion et la dispersion des panaches de fumées des navires qui peuvent aller « jusqu’à 1,5 ou 2 kilomètres et parfois même plus loin » et « avoir une largeur de 10 à 100m ».



Au niveau régional, le travail mené en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et les compagnies maritimes a également permis de mettre en place des mesures ponctuelles au niveau des ports d’Ajaccio et de Bastia, mais aussi en altitude - les panaches de fumée sortants à une hauteur de 35 à 40m - et de constater qu’aucun « dépassement des seuils réglementaires européens n’a été mesuré sur Ajaccio et Bastia, à l’exception de quelques points noirs très influencés par le trafic routier ou lorsque l’on est dans un épisode de brumes sahariennes ». « L’impact de ces pollutions peut être significatif, mais de très courte durée », appuie Jean-Luc Savelli en dévoilant par ailleurs que la campagne réalisée lors de la saison estivale 2021 a démontré qu’ « il n’y a pas de lien direct entre le nombre de bateaux présents dans le port et des pics de pollution éventuels ».