Pollution des plages en Corse : l’Office de l’environnement s'attaque aux biomédias

Comment lutter contre les biomédias qui envahissent les plages de Méditerranée et, donc, de Corse ? Dès sa prise de fonction de président de l'’Office de l’environnement, Guy Armanet s'est dit prêt à engager des actions pour endiguer ce fléau et à appuyer toute plainte contre les producteurs de ces déchets.

Ces pastilles, échappées des stations d'épuration italiennes et corses et rejetées donc en mer constituent en effet une pollution sévissant aux quatre coins de l'ile contre laquelle il faut lutter et pour ce faire l’Uffizu di l’Ambiente di a Corsica pilotera ce samedi 20 novembre une opération d’envergure consistant à collecter les biomédias au droit de différentes Aires Marines Protégées, constituant autant de lieux stratégiques du littoral corse.





Sur les sites relevant respectivement de leurs prérogatives, des agents commissionnés de la Collectivité de Corse et du Parc marin prêteront main forte à l’Office. Ainsi, sur les sites concernés par l’opération, des agents référents accompagneront les bénévoles souhaitant s’associer à cette action en fournissant le matériel nécessaire (gants, sacs…) et organiseront, in fine, la récupération des éléments identifiés.

Les intercommunalités, les associations et les bonnes volontés issues de la population sont invitées à participer afin de mobiliser toutes les forces possibles et contribuer à la réussite de cette action écocitoyenne de dépollution de nos plages. " Ce jour doit s’inscrire dans une dynamique vertueuse de collaboration et d’entraide qui sont des vecteurs essentiels afin de résorber, au maximum, cette pollution sévissant aux quatre coins de l’Ile " souligne le président Guy Armanet qui avec cette opération espère non seulement sensibiliser mais et éveiller la conscience des Corses mais aussi, et surtout,, recueillir des données précises pour cartographier et analyser le phénomène afin constituer un dossier juridique adapté et efficient.



Info ++



Les lieux d’action à partir de 9h



Aires marines protégées du Cap Corse (périmètre du Parc Marin)

Tamarone

Alisgiu

Pietracorbara

Farinole

La Roya



Bastia

L’action sera menées par la Communauté d’Agglomération de Bastia, en partenariat avec l’association U Marinu sur la plage de l’Arinella. A Rinella



Périmètre Conservatoire du littoral, gestion CDC :

Venzolasca

La Revellata



Périmètre de la Réserve Naturelles des Bouches de Bonifacio :

Littoral Pointe Chiappa, Palombaggja (RDV au Port de pêche de Porti vechju)

Santa Manza, Calalonga (RDV au lieu de mise à l’eau du golfe de Santa Manza)

Tunnara, Vintilegna (RDV :au parking de la Tunnara)

Figari, Pianottuli & Monaccia (RDV au Port de Pianottuli)