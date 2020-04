Pollution aux particules fines en Corse : au moins jusqu'à dimanche

Le communiqué de Qualitair Corse

En début de matinée, les concentrations en particules fines PM10 étaient encore modérées mais l’ensemble des modèles de prévision indique que la Corse devrait être impactée par un nuage de poussières en provenance du désert qui va entrainer un dépassement du seuil d’information et de recommandation pour la santé humaine.

La qualité de l’air va progressivement se dégrader dans les prochaines heures et pour une durée d’au moins de 48 heures. La pluie attendue en fin de week-end devrait permettre de faire baisser localement les concentrations dans l’air.

En attendant il est recommandé d’éviter des activités sportives intenses pendant les sorties prévues et de supprimer tout type d’émission de pollution comme le brûlage de déchets verts.