"Politique des déchets et pression mafieuse" : un meeting sur Zoom de Maffia No' a Vita Iè

Elles seront ensuite soumises au vote des sympathisants du collectif via le site Lors de cette réunion des propositions concrètes seront formulées.Elles seront ensuite soumises au vote des sympathisants du collectif via le site www.maffiano.com et les réseaux sociaux .





"Il sera, entre autres, question de la suppression du Syvadec et d'une gestion des déchets assumées politiquement et techniquement par l'assemblée pour éviter la dérive actuelle d'une emprise voire même d'une guerre mafieuse" précise U Culletivu.





A quelques semaines d'une session de l'Assemblée de Corse consacrée à cette gestion, le Cullettivu formulera également des questions pour sortir de la politique de l'autruche et des non-dits.