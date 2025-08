Polar in Festa revient à Ajaccio : trois jours entre suspense, musique et littérature

Depuis dix-huit ans, Polar in Festa s’est imposé comme un rendez-vous estival incontournable à Ajaccio. Organisé par l’association Corsicapolar, le festival célèbre le polar sous toutes ses formes : sombre ou burlesque, réaliste ou ésotérique. Dans un communiqué, l’équipe rappelle que « le polar demeure plus que jamais le reflet fictif et dépaysant de la vie » et souligne sa capacité à « nous inviter à réfléchir, à réagir aussi », même sous les dehors d’un simple roman de plage.



Dans un contexte insulaire où certains festivals disparaissent, l’événement revendique une fidélité à la culture populaire et à son ancrage méditerranéen. Grâce à l’engagement de ses bénévoles et à la générosité des auteurs, Polar in Festa continue de réunir, place Foch, lecteurs et écrivains autour d’un même goût pour le suspense, l’imaginaire et l’échange.



Le festival s’ouvrira le jeudi 31 juillet à 17h30 à l’Ellipse cinéma, avec la projection en avant-première du thriller BADH de Guillaume de Fontenay. La séance sera suivie d’un débat avec les auteurs présents et d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.



Les vendredi 1er et samedi 2 août, Polar in Festa investira la place Foch de 9h30 à 23h avec un programme continu de rencontres, dédicaces, chants et musiques corses. Un apéritif est prévu le vendredi soir à 19h. C’est aussi l’occasion de découvrir de nombreux auteurs de l’espace méditerranéen : parmi les invités, on retrouve notamment Jean-Luc Bizien, Isabelle Bereni, Philippe Moncho, Michèle Pedinielli, Anouk Langaney, Jean-Michel Raffalli, Audrey Sabardeil, ou encore Philippe Paternolli. Ils seront rejoints par des écrivains corses, provençaux, azuréens et occitans, pour deux journées riches en échanges autour de leurs dernières parutions.



Entre lonzu, rosé, intrigues policières et soleil d’été, Polar in Festa poursuit sa route « dans la bonne humeur », selon les organisateurs. Un moment littéraire à la fois populaire et exigeant, fidèle à l’esprit de Victor Hugo cité en exergue du programme : « Lire, c’est boire et manger, c’est aussi développer tous nos sens. »