Plus de plus de 600 000 € de dons au profit de l'hôpital de Bastia

Les manifestations de solidarité et les actions bienveillantes ont été nombreuses durant ces deux mois de crise et témoignent de l’intérêt des acteurs de la société civile pour le Centre Hospitalier de Bastia.





A leur tour, le président du Conseil de surveillance, le directeur, le président de la CME, et la Communauté hospitalière tenaient à remercier chaleureusement l’ensemble des donateurs qui ont apporté leur soutien aux équipes de l’établissement. Une banderole sera érigée en leur honneur, en signe de remerciement, sur le fronton du bâtiment durant tout l’été. Une cérémonie officielle sera organisée, si les conditions sanitaires le permettent, au mois de septembre afin de dévoiler une plaque dédiée aux donateurs.





Les initiatives ont été nombreuses et méritent toutes d’être soulignées !

Des dons en nature, au bénéfice des équipes hospitalières (repas, denrées, tenues de protection...) de la part des restaurateurs, commerces et entreprises locales.

Des dons en numéraire de la part d’associations, d’institutionnels, de Comités d’entreprise mais aussi de particuliers.

Des levées de fonds via des cagnottes, ou une vente aux enchères organisée par des artistes locaux.

Des toiles d’artistes bastiais offertes pour soutenir les efforts des équipes soignantes.





Ces initiatives, petites ou grandes, ont été autant de marques de soutien pour les équipes du Centre Hospitalier, qui durant cette crise ont démontré tout leur engagement et leur professionnalisme ; mais elles ont également permis de financer les équipements nécessaires aux unités COVID (ventilateurs, respirateurs, moniteurs, épurateurs d’air, masques, tenues de protection...).