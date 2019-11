Plus de 200 personnes réunies à Palombaggia après l'incendie de la bergerie de François-Pierre Giraschi

Matthéo Arry le Samedi 16 Novembre 2019 à 16:20

Plus de 200 personnes se sont rassemblés ce samedi à Palombaggia devant les bergerie de François-Pierre Giraschi détruite samedi dernier par un incendie criminel. Suite à cet acte qui a ravagé les bâtiments et l’ensemble du troupeau du Président de la FDSEA Extrême-Sud et Vice-président de la FDSEA2A, politiques et syndicats agricoles avait lancé un appel à manifester.



Ce samedi 16 novembre, sur la route de Palombaggia au lieu-dit U cantonu, les nombreuses voitures garées annonçaient le grand nombre de personnes qui avaient fait le déplacement pour participer à la manifestation organisée en soutien à François-Pierre Giraschi dont la bergerie a été détruite par un incendie samedi dernier.

Un soutien riche de près de 200 personnes, malgré la concomitance d’une autre manifestation à Olmeto où le hangar d’un autre agriculteur a été brulé.

« La Corse est venu manifester au président tout son soutien après une épreuve aussi marquante. « nous dit un éleveur du coin.

Outre la solidarité professionnelle des autres pasteurs et agriculteurs, se sont des amis, connaissances et simples habitants de la micro région qui ont fait le déplacement ce 16 novembre, pour simplement être là.

Face à l’auditoire uni et solidaire ce sont des mots simples et humbles que François-Pierre Giraschi a adressé à la foule pour dire qu’il continuerait malgré cette blessure à transmettre ses valeurs à sa famille et que quoi qu’à affaibli, il se relèverait.

Sous un ciel gris et menaçant, la foule, s’est lentement dissipée même si sur chaque visage se dessinait la gravité de cette crise qui ne touche pas un seul homme mais toute une profession.



