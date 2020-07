Plus de 200 personnes mobilisées contre le projet de Ghjuncaghju

Dès 9h30 ce samedi matin il y avait foule au lieu-dit "Fajo" sur le RT50, à l'endroit précisément où doit être implanté le site du Centre d'Enfouissement de Ghjuncaghju autorisé en première instance par le Tribunal Administratif de Bastia et confirmé e'n appel le 3 juillet dernier par le Tribunal administratif de Marseille.

Au jour de cette décision, la porte-parole du Collectif "Tavignanu Vivu" Brigitte Filippi réagissait dans les colonnes de CNI, précisant que cette décision du TA de Marseille portait bien évidemment un coup rude mais que nul n'était abattu et que jusqu'au bout tous se battraient contre ce projet. Elle ajoutait que les instances allaient étudier ce rapport avant d'entamer des démarches, notamment en Conseil d'État mais aussi pour prévoir un rassemblement "in situ".





A l'abri de parasols, munis de bouteilles d'eau, ils étaient donc plus de 200 ce matin à dire nom à ce projet de Centre d'Enfouissement Technique.

Parmi eux, on reconnaissait notamment le chanteur Jean-Francois Bernardini à la tête de l'association Umani, Jean-Félix Acquaviva, Député de la Corse, Léo Battesti, plusieurs représentants d'associations environnementales....





Perchée sur une palette, Brigitte Filippi prenait la parole pour remercier toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de ce projet et qui ont répondu à l'appel du Collectif 'Tavignanu Vivu" pour témoigner de leur soutien et de leur solidarité

" Nous sommes là pour répondre aux services de l'État et aux instances qui décident de notre sort et que la population toute entière ne veut pas de ce projet de Centre d'Enfouissement mais aussi pour dire que t la marmite ne fait que bouillir de plus en plus et qu'il est grand temps que chacun en prenne conscience.

J'espère que ce rassemblement aura un effet positif sur notre futur combat juridique qui va être devant le Conseil d'État Nous avons de votre soutien. N'hésitez pas à vous faire entendre, à partager sur les réseaux sociaux afin que notre cause soit entendue partout et notamment dans les hautes sphères à Paris.

Nous n'hésiterons pas si besoin à nous déplacer dans la Capitale"



Jean-Francois Bernardini enchaînait : " On veut tuer notre deuxième fleuve de Corse, U Tavignanu. Quelqu'iun a que l'obligation de subir les conséquences nous donne le droit de se lever, nous donne le droit de savoir. N'est-ce pas là un devoir d'être là aujourd'hui?

Il n'y a rien de plus urgent d'être là ensemble aujourd'hui.

Les dites instances juridiques et républicaines qui doivent nous protéger ne semblent pas, ou pas encore réussir à empêcher le pire, au contraire, pour le moment elle lui ouvre le chemin. Après le TA de Bastia, la Cour d'Appel administrative de Marseille a tranché. Au mépris de la décision préfectorale de 2016, au mépris de la Collectivité de Corse, au mépris du vote de la Com Com de l'Oriente contre les intérêts citoyens et ceux de nos enfants. Dans une irresponsabilité écologique ahurissante, les tribunaux viennent d'autoriser la Société Oriente Environnement à ouvrir et exploiter deux exploitations de stockage de déchets dont surtout parmi elles 1 300 000 tonnes de terres amiantifères sur la commune de Ghjuncaghju et en plus sur des terres agricoles". Et de poursuivre:





"On veut tuer le deuxième fleuve de Corse U Tavignanu"



" Aujourd'hui c'est-le peuple qui fait appel, c'est peut-être aussi le Tribunal de nos enfants, de nos petits-enfants qui nous convoque tous. Et c'est aussi çà ce Tribunal là que nous serons jugés un jour.

Partout sur le planète on s'efforce de préserver l'eau, de préserver l'eau potable, les nappes phréatiques qui sont notre première source de vie. Partout sur la planète entière on s'inquiète des ressources en eau. En Corse le débit des fleuves a déjà diminué de 20 à 30%. Ce déclin ne va pas s'arrêter. Face à ces réalités alarmantes nous ne sommes pas prêts à assister passivement au spectacle révoltant, au spectacle scandaleux de tribunaux qui donnent leur aval pour injecter dans le deuxième fleuve de Corse, c'est à dire dans le cordon ombilical de notre terre, des milliers de tonnes de déchets et poisons pendant 30 ans. Les juges qui ont pris cette décision à Bastia et à Marseille, les avocats qui ont argumenté ce choix, Me Vinilo le défenseur de ce projet sont-ils conscients du poids d'un tel jugement. Sont-ils conscients de leur responsabilité face au générations d'aujourd'hui et de demain, face à cette catastrophe écologique programmée".



Le député Jean-Félix Acquaviva s'engage à interpeller la nouvelle ministre de l'Ecologie sur ce projet



Léo Battesti fustigeait à son tour ceux qui cautionnent ce projet de Centre d'Enfouissement des déchets: "Le pire ce sont tous les dénis , ce sont tous les silences, tous ces gens qui regardent ailleurs, qui ne sont pas là aujourd'hui alors que ce devrait eux les premiers à se battre pour défendre les intérêts de notre jeunesse"

Jean-Félix Acquaviva député de la Corse se réjouissait çà son tour de voir le peuple présent, le peuple debout pour défendre cette cause.

Avec le changement de gouvernance au Syvadec, "Je pense et je souhaite que ce sera l'occasion radicale sur la gestion des déchets, sur l'économie circulaire et à fortiori sur le Centre de Ghjuncaghju pour que l'on puisse avoir un acteur franc, clair, aux côtés de ceux qui se mobilisent pour un nouveau modèle de société et contre ce projet" .

Et de conclure en faisant allusion au récent remaniement ministériel :" dès le discours de politique général du Premier ministre qui aura lieu mercredi prochain devant l'Assemblée Nationale, en tant que député ce sera de demander une rencontre et de pouvoir discuter avec Barbara Pompili, la nouvelle ministre de l'Ecologie sur son engagement par rapport au fait d'être opposé au Centre de Ghjuncaghju. Je m'y engage".

Plusieurs intervenants se succédaient à la tribune improvisée et les échanges se poursuivaient.