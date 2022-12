Plus de 150 personnes rassemblées à Ajaccio suite à l’interpellation de militants nationalistes

Le rassemblement est pacifique mais rappelle de mauvais souvenirs. Camions de CRS, policiers et mur anti-émeute postés devant les entrées du commissariat de police. En face, environ 150 personnes réunies suite à l'appel lancé par Corsica Libera, l'associu Sulidarità et le collectif Patriotti.



La manifestation a été prévue aujourd'hui, pour faire suite aux trois arrestations qui ont eu lieu très tôt dans la matinée de jeudi. "On a eu la désagréable surprise en se réveillant d'apprendre que notre ami et frère Pierre Paoli a été interpellé à six heures du matin pour des raisons que l'on ignore aujourd'hui", s'indigne Thierry Casolasco, président de l'associu Sulidarità et militant Corsica Libera.



Trois personnes, toutes des militants nationalistes, ont été interpellées et placées en garde à vue jeudi 1er décembre parmi lesquelles Pierre Paoli, un des piliers de Corsica Libera. Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris et confiée à un juge antiterroriste pour "association de malfaiteurs terroristes". Les gardes à vue peuvent donc durer jusqu'à 96 heures. "Nous renouons avec des pratiques qui n'avaient plus lieu depuis un certain temps, mais qui semblent revenir à l'ordre du jour, regrette Josepha Giacometti, conseillère territoriale et porte-parole de Corsica Libera devant les grilles policières du commissariat. C'est le retour de le Sdat (Sous-direction anti-terroriste) avec ses méthodes et ce, après de nouvelles problématiques autour du Fijait (Fichier des auteurs d'infractions terroristes) ces derniers jours."