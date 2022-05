Plus de 100 cyclistes sur les routes corses dès ce 26 mai pour la première Corsica Cyclo GT 20

Dernier jour de préparation avant le grand départ. Ce mercredi 24 mai, sur la place Saint-Nicolas à Bastia, des enceintes crachent de la musique enjouée. À quelques mètres, les stands de la Corsica Cyclo GT 20 accueillent les participants, distribuent les dossards et les puces qui permettront de suivre chaque coureur à la trace. Ils seront 117 à s’élancer ce jeudi 25 mai depuis le bas de la place Saint-Nicolas pour rejoindre Bonifacio en quatre jours.Bastia, le Cap Corse, Patrimonio, le col du Marsulinu, Porto, Ghisoni, Zonza et enfin Bonifacio. Avec ses 631 km de tracé pour un dénivelé positif de 9 700 mètres, le Corsica Cyclo GT 20 emprunte le parcours de la GT 20, le premier circuit cyclo-touristique défini par l’Agence du Tourisme de la Corse. L’épreuve s’annonce ardue. Et pourtant. « Certains segments seront chronométrés afin d’établir un classement pour les plus compétiteurs mais l’objectif recherché est bien celui de la convivialité », confie Jean-Marc Angelotti, organisateur du Corsica Cyclo 20.