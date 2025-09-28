Pluies intenses et inondations : la campagne de prévention 2025 lancée

Le 20 mai 2025, de violents orages dans le département du Var ont causé la mort de trois personnes ainsi que des dégâts importants.



Cet été 2025, la température des eaux de surface de la mer Méditerranée a atteint des records historiques, ce qui accroit l’évaporation des eaux : les fortes chaleurs estivales pourraient donc laisser place à des pluies et des orages intenses sur l'arc méditerranéen, appelées pluies méditerranéennes ou phénomènes cévenols, entraînant des inondations soudaines.



C’est pourquoi, il est essentiel de poursuivre la sensibilisation des populations aux risques présents sur leur territoire afin de réduire notre vulnérabilité et de développer notre résilience. Faire connaitre les bons réflexes à adopter est plus que jamais nécessaire pour épargner des vies.



Pour renforcer la prévention lors des épisodes de pluies intenses et de crues soudaines, le Gouvernement a déployé sa campagne annuelle de prévention sur les pluies intenses et les inondations le 30 août. Elle se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2025. Elle s’appuie sur des messages simples et pragmatiques pour rappeler les bons comportements à adopter en cas de survenance de ces phénomènes.



Ciblée sur l’arc méditerranéen, la campagne est déployée dans les quinze départements du pourtour méditerranéen qui sont les plus exposés à ces épisodes (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse).



Les préfets de la zone de défense et de sécurité Sud et Sud-Est, en concertation avec les préfets des 15 départements concernés sont mobilisés, ainsi que les services de l’État. Les collectivités territoriales sont également sollicitées, en tant qu’acteurs majeurs de la politique publique de prévention.



Cette campagne s’inscrit également plus largement dans l’action engagée par le Gouvernement visant à renforcer la culture du risque de chaque citoyen, telle que prévue dans le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC - 3).



