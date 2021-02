Plan de relance : Le Comité européen des régions prône un partenariat accru avec les collectivités locales

La mobilisation des territoires

Ce principe de partenariat a été notamment défendu par les élus locaux français qui sont vent debout contre l’hyper jacobinisme de leur gouvernement. La manière unilatérale de gérer la crise depuis Paris a cristallisé la fronde des territoires. « Toutes les régions d’Europe préparent dans l’urgence les programmes à mettre en œuvre sur le terrain après l’adoption des règlements relatifs à la politique de cohésion en novembre. Nous sommes déjà en retard, mais les représentants locaux et régionaux se mobilisent pour faire de cette nouvelle période de programmation un succès. Pour y parvenir, les États membres doivent veiller à ce que la facilité pour la reprise et la résilience complète nos efforts. Ce n’est pas en ignorant les territoires que nous garantirons la cohérence et l’efficacité », a affirmé Isabelle Boudineau (FR/PES), vice-présidente de la région de Nouvelle-Aquitaine en charge des affaires européennes et présidente de la commission de la politique de cohésion territoriale et du budget de l’UE (COTER) du CdR. « Nous devons travailler ensemble pour promouvoir la valeur de la cohésion et défendre l’application du principe de partenariat. Les instruments gérés de manière centralisée, qui ne sont pas ciblés et qui ne correspondent pas aux véritables besoins des régions, entravent la cohésion territoriale » a renchéri Nanette Maupertuis (FR/EA), membre du Conseil exécutif de Corse en charge des affaires européennes et internationales et vice-présidente de la commission COTER. Un point de vue défendu également par Agnès Rampal (FR/PPE), Conseillère à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseillère métropolitaine Nice-Côte d'Azur et adjointe au maire de Nice : « Les villes et les régions, les plus proches des citoyens européens, ont un rôle majeur à jouer pour garantir que le plan de relance de l'UE profite effectivement aux communautés et aux territoires les plus touchés par la crise économique. Pour assurer une mise en œuvre efficace du plan de relance européen, le niveau régional et local doit être pleinement impliqué pour éviter tout risque de concurrence entre les fonds, et en particulier entre les fonds régionaux et la facilité de relance et de résilience ». Pas sûr que le gouvernement Castex entende cet appel !



N.M.