Plaine orientale : une vingtaine d'hectares détruits par le feu

C.-V. M le Vendredi 5 Juin 2020 à 19:30

Peu après 19 heures et un survol de reconnaissance du sinistre, le SIS de Haute-Corse faisait état d'un bilan de 8 et de 15 hectares pour les incendies qui se sont développés dans l'après-midi entre Aghione et Ghisonaccia. Des hommes étaient positionnés dans le secteur de Corse Energie pour traiter les lisières du feu. Une nouvelle reconnaissance de Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, doit être encore effectué en fin de soirée pour dresser le bilan des deux feux.

