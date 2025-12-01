CorseNetInfos
Ghisonaccia : Un homme tué par balles


MP le Jeudi 6 Novembre 2025 à 20:11

Un homme a été ciblé par plusieurs tirs d’arme à feu alors qu’il regagnait son domicile à Ghisonaccia, en début de soirée ce jeudi. La victime était accompagnée de son enfant et d’un proche au moment des faits, indique le procureur de la République de Bastia.



Ce jeudi, aux alentours de 18h30, un homme a été victime de plusieurs tirs alors qu’il regagnait son domicile à Ghisonaccia, accompagné de son enfant et d’un proche, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre en notant que « la victime présente les marques de plusieurs plaies par arme à feu ». Alors que l'homme se trouvait dans un état grave, avec un « pronostic vital très engagé » lors de l'arrivée des secours, il est décédé sur les lieux, précise le procureur
 
Une enquête a été ouverte du chef de meurtre en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, et été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Corse.




