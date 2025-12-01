Ghisonaccia : Un homme tué par balles

Ce jeudi, aux alentours de 18h30, un homme a été victime de plusieurs tirs alors qu’il regagnait son domicile à Ghisonaccia, accompagné de son enfant et d’un proche, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre en notant que « la victime présente les marques de plusieurs plaies par arme à feu ». Alors que l'homme se trouvait dans un état grave, avec un « pronostic vital très engagé » lors de l'arrivée des secours, il est décédé sur les lieux, précise le procureur



Une enquête a été ouverte du chef de meurtre en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, et été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Corse.