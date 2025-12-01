La chapelle Saint-Philippe de Ghisonaccia lauréate de la collecte dédiée au patrimoine religieux rural

Construite en 1902 grâce à des donateurs originaires des États-Unis et à l’engagement des habitants de Ghisonaccia-Gare et Saint-Antoine, la chapelle peut accueillir près de 80 fidèles. Elle abrite chaque dimanche la messe paroissiale et célèbre les principales fêtes religieuses : Saint-Philippe, Saint-Antoine, Saint-Jean.
Ouverte également aux communautés orthodoxes et protestantes, elle accompagne les familles tout au long de leur vie : baptêmes, communions, recueillements.
Des travaux devenus indispensables
L’édifice nécessite cependant une restauration urgente : renforcement du clocher, réfection de la toiture touchée par les infiltrations, réparation des fissures, mise aux normes électriques et installation d’un nouveau système de chauffage et de climatisation.
Ces travaux, est doivent garantir sa sauvegarde et transmettre ce lieu central de la vie communale aux générations futures.
Souscription dédiée
Une souscription dédiée est ouverte pour soutenir sa restauration. Parallèlement, une souscription nationale permet de contribuer à la préservation du patrimoine religieux partout en France, avec un avantage fiscal de 75 % dans la limite de 1 000 € (66 % au-delà), valable jusqu’au 31 décembre 2025.
"Un geste pour la mémoire et pour l’avenir"
Pour Olivier de Rohan Chabot, président de la Fondation pour La Sauvegarde de l’Art Français, « nos concitoyens viennent de choisir des trésors qui sont des hymnes à la beauté de notre pays, racontent notre histoire et fondent l’attachement local. Leur restauration est désormais entre nos mains, le patrimoine est l’affaire de tous. Chaque don, petit ou grand, est un geste pour la mémoire et pour l’avenir »
Pour donner : www.sauvegardeartfrancais.fr/collecte-nationale-patrimoine-religieux
