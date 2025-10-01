Ghisonaccia - Un bar visé par une charge explosive

Les habitants de Ghisonaccia ont été réveillés vers 3H30 ce lundi 29 septembre à la suite d'une explosion qui s'est produite en plein centre de la commune. Le bar-restaurant "L'opérata" venait d'être la cible d'un attentat à l'explosif.

Les dégâts constatés sur place sont peu importants. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour "destruction par un moyen dangereux en bande organisée" et a été confiée à la brigade de recherches de Ghisonaccia et à la section de recherches de Corse. Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a précisé qu' "aucune inscription" n'a été retrouvée sur place.