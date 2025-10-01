CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
« Stonde di Vita » : un nouveau rendez-vous vidéo sur CNI 01/10/2025 Ghisonaccia - Un bar visé par une charge explosive 29/09/2025 Pluies intenses et inondations : la campagne de prévention 2025 lancée 28/09/2025 Bastia - Qui a vu Alain ? 28/09/2025

Ghisonaccia - Un bar visé par une charge explosive


La rédaction le Lundi 29 Septembre 2025 à 10:35

Les faits se sont déroulés ce lundi 29 septembre vers 3h30. Une explosion a retenti et a endommagé le bar-restaurant "Operata" situé en plein centre de la commune de Ghisonaccia.



Ghisonaccia - Un bar visé par une charge explosive
Les habitants de Ghisonaccia ont été réveillés vers 3H30 ce lundi 29 septembre à la suite d'une explosion qui s'est produite en plein centre de la commune. Le bar-restaurant "L'opérata" venait d'être la cible d'un attentat à l'explosif.
Les dégâts constatés sur place sont peu importants. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour "destruction par un moyen dangereux en bande organisée" et a été confiée à la brigade de recherches de Ghisonaccia et à la section de recherches de Corse. Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a précisé qu' "aucune inscription" n'a été retrouvée sur place. 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos