Plage de Favone : Les forces de l'ordre investissent La Siesta

Ce restaurant, fort couru dans la région, est édifié sur une parcelle titrée appartenant à la famille Bartoli-Susini. L'origine de la propriété remonte à 1847 et "La Siesta" a été créé par Paul Bartoli et Simon-Paul Susini en 1989.





Petit problème rappelé par le gérant : il n'a jamais été informé par les services de l'État de leur visite. Julien Roiret qui se trouvait sur les lieux par hasard, a alors assisté impuissant à cette scène au cours de laquelle les portes de l'établissement ont été forcées devant lui, puis, un inventaire de ses biens, effectué.

On lui a, encore, indiqué que le "déménageur interviendrait prochainement" puis les serrures ont été changées.

Le gérant rappelle que "l'accès des lieux lui est désormais interdit" sans "qu'aucun document officiel ne lui ait été remis" .

Mauvaise surprise aussi pour le propriétaire qui affirme, également de son côté, qu'à aucun moment il n'a "été informé de l'intervention des services de l'État."



Autre argument mis en avant par le gérant et le propriétaire : "Nous tenons également à préciser qu'aucune contravention de grande voirie n'a été dressée à l'encontre de julien Roiret ni même du propriétaire leur indiquant que l'établissement se trouvait sur le domaine public maritime".

Ils sont donc aujourd'hui dépossédés l'un de son outil de travail bien et l'autre de son bien.





Il convient néanmoins de préciser que l'ancien gérant de la SARL La Siesta, société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qui est radiée du registre du commerce depuis le mois d'août 2024, a effectivement été condamné au paiement d'amende ainsi qu'a la remise en état des lieux par la Cour administrative d'appel de Marseille, puis que son pourvoi devant le Conseil a été rejeté en octobre 2023.

Et encore que cette décision est inopposable tant à Julien Roiret, gérant de la SARL Battina qu'a l'égard du propriétaire des lieux .



Du côté du propriétaire, qui détient bien sûr l'acte de propriété en bonne et due forme, on souligne que deux permis de construire ont été obtenus en 1989 puis en 2005, permis qui ont été soumis au contrôle de légalité en DDE (aujourd'hui DDTM ) et signés en préfecture pour le bâtiment édifié sur la parcelle.

On met encore en avant le fait que la procédure de limitation de la plage de Favone n'est jamais arrivée à son terme, la mairie de Conca par un courrier en date du mois de juin 2024 ayant interrogé à nouveau les services de l'État sur l'avancement de la procédure et que la question était sans réponse depuis 2007.

"Notre famille a été expropriée d'une partie de la parcelle en 1975, puis en 2003, cette procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique a permis l'élargissement de la route nationale et la création de trottoirs et fait l'objet d'indemnisation, nous nous acquittons des taxes foncières" insiste-t-on encore du côté des propriétaires des lieux en essayant de comprendre, mais en vain, comment on en était arrivé à l'opération effectuée le 28 février sur la plage de Favone.



L'un et l'autre appellent aujourd'hui à un rassemblement de soutien dimanche 9 mars à 11 heures devant l'établissement.