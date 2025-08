Place Diamant : le nouveau cœur d’Ajaccio se dévoile

« Il ne faut pas avoir peur de le dire, c’est le chantier phare de notre mandature, et c’est une chance formidable pour notre Ville », se réjouit Alexandre Farina, le premier adjoint de la Ville d’Ajaccio. Casque de chantier vissé sur la tête et grand sourire, l’élu avait convié la presse à une visite de chantier grandeur nature de la place Diamant, après un an et demi de travaux.



Première satisfaction affichée, celle de voir la partie gros-œuvre du parking souterrain en voie de finition : « Les travaux avancent bien, les délais sont tenus. Nous avons retrouvé une capacité de plus de 300 places, soit 60% de la jauge initiale. L’ensemble du parking a été totalement modernisé et la nouvelle extension va permettre de gagner 205 places supplémentaires pour arriver à une capacité totale de 835 places ». Nouvel éclairage, marquage au sol, capteurs diodes et équipements incendie : le parking du Diamant poursuit sa transformation et se modernise. Il sera également plus fonctionnel sur la nouvelle aile avec l’absence totale de piliers rendant les manœuvres bien plus agréables que dans la structure initiale.



Après une fermeture totale prévue en novembre, il sera accessible dans sa globalité début décembre 2025. Pour fluidifier son accès, deux nouvelles entrées sont d’ailleurs en cours de finition au niveau de l’Avenue de Paris, en plus de celles existantes d’Eugène Macchini. « À partir de décembre, nous pourrons commencer à libérer les espaces au niveau de la couronne jusqu’au miroir d’eau et à la statue de Napoléon et ses quatre frères », ajoute Alexandre Farina : « Cette place c’est une grande satisfaction et ce sera une grande réussite. Elle est importante dans notre stratégie d’attractivité du centre-ville, mais aussi pour redonner des places de stationnement. Ce sera un nouveau lieu de vie pour tous les Ajacciens ».