Pizze Nustrale révolutionne vos soirées pizza

- Des pizze surgelées artisanales : expliquez-nous le concept

- Une affaire familiale avant tout. Cela fait 12 ans que notre métier nous passionne. Nous avons énormément évolué depuis la création de l’entreprise. Nous sommes très à l’écoute de nos clients, que nous tenons à remercier, car c’est aussi grâce à eux que nos pizze sont aussi bonnes aujourd’hui.





Une affaire familiale ?

- Oui, c’est une véritable aventure familiale. Nous travaillons ensemble depuis le début, avec la même exigence de qualité et la même volonté de bien faire. Cette proximité avec nos clients est essentielle pour nous.





- La qualité des produits ?

- Nos ingrédients sont rigoureusement sélectionnés : du porc français, des champignons frais. Tout est préparé le matin même avant d’être assemblé et surgelé, afin de garantir une qualité gustative maximale.



- Vos points forts par rapport aux surgelées classiques ou à la commande en livraison ?

- Notre premier point fort, c’est la tranquillité : plus besoin de bouger pour déguster une bonne pizza. La qualité est constante et sans cesse améliorée. La rapidité compte aussi : moins de 10 minutes de cuisson, et on la déguste bien chaude

Le tarif est un autre atout : entre 6,70 € et 8,50 € selon les enseignes, et surtout, pas de mauvaise surprise.





- Vos points de vente et revendeurs ?

Nos produits sont disponibles partout en Corse, dans toutes les enseignes, petites, moyennes et grandes surfaces. Il est également possible de nous contacter directement pour encore plus de saveurs, en venant récupérer vos commandes sur place.

Nous pouvons aussi assurer la livraison en fonction de nos tournées.



- Peut-on commander des recettes personnalisées ? Est-ce possible pour des événements : séminaires, baptêmes, inaugurations, etc.

- Oui, nous pouvons livrer nos produits pour des occasions spéciales. Nous proposons nos pizze chaudes ainsi que notre fiadone, très demandé pour ce type d’événements.



Des projets à venir ?

- Pas de projets à l’horizon pour l’heure.

--

Pizze Nustrale

Lieu-dit Calane

20213 Penta di Casinca

pnustrale@gmail.com

06 52 77 60 36