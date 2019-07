Piste du col de A Scalella : Core in Fronte soutient les bergers privés d'estives

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 21 Juillet 2019 à 16:06

Core in Fronte s'élève dans un communiqué contre la décision de la mairie de Tavera de fermer la piste du col de A Scalella pour les estives de Verdanese, Purcitelli et Puzzolu et en "appelle au président du Conseil exécutif et au président de l'Odarc pour trouver une solution"

