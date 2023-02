Pilouis Loubet 6e du rallye de Suède

Dans le premier passage dans Västervik, Rovanperä l'emportait en 12'41''0 relançant la course à la troisième place avec le Belge Thierry

Neuville. Tanak, deuxième, accentuait encore son avance au général sur l'Irlandais Craig Breen.

Pilouis Loubet finissait huitième en 13'20''8.

L'ultime passage dans Västervik revenait à Thierry Neuville en 12'37''00 devant Craig Breen à 3''8 et Kalle Rovanperä à 6''. Ott Tanak qui s'acheminait vers la victoire était prudent en se contentant de la 4e place en 12'43''9. Pierre-Louis Loubet accrochait légèrement la neige et de nouveau la 8e place à 31''6 du Belge.





Le rallye de Suède s'achevait à midi avec la Power Stage disputée

dans Umea. Une ultime ES victorieuse pour Esapekka Lappi et la Hyundai en 5'42''1. Les Toyota d'Elfyn Evans et de Kalle Rovanperä pointaient, chacune, à 6/10e. Un dernier coup de chaud pour Loubet et sa Puma qui finissaient au ralenti mais parvenaient à boucler le rallye de Suède





La victoire au classement général final revenait à OttTanak avec 18''7

d'avance sur Craig Breen (Hyundai). L'Irlandais devançait de 1''3 Thierry Neuville,,pénalisé de 10 secondes avant le coup d'envoi de la Power Stage.

Pilouis Loubet sixième au classement général marquait ses premiers points en 2023 et pouvait oublier le Monte-Carlo du mois de janvier.