Pietrosella : incendie criminel contre une résidence en construction

Ce samedi soir, vers 21h30 un immeuble, de trois étages en construction situe à pas loin de la mairie de Pietrosella a été vise par un attenta. Deux appartements de cette résidence inhabitée de 25 logements, qui devait être livrée dans trois mois, ont été particulièrement touchés par les flammes. "Un logement a été totalement dégradé. La façade et l'entrée du second appartement ont été noircies par les flammes. Il n'y a aucun doute sur l'origine criminelle à l'aide d'un produit inflammable", a souligné le parquet.Des tags ont été retrouvés sur les lieux, notamment GCC pour "Ghjuventù clandestina corsa", jeunesse clandestine Corse, déjà inscrits sur plusieurs sites d'incendies criminels ces derniers mois. Une autre inscription relevée sur les lieux par les enquêteurs proclamait: "C'est l'heure de reprendre la lutte armée et vite le front".Une enquête pour "destruction de biens par moyens dangereux" a été ouverte par le parquet et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Ajaccio, mais "il n'est pas impossible que le parquet national antiterroriste se saisisse de ces faits", a précisé la permanence du parquet .