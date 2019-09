Pietrosella, Quasquara, Campo et Frasseto fêtent la transhumance

L’idée de cette fête est née d’un constat simple et peu réjouissant : les villages se désertifient et le peu d’habitants qui continuent à y vivre ont peu, voire pas de contact avec les habitants des villages voisins. Phénomène loin d’être endémique à la Corse, le repli sur soi gagne du terrain dans le monde entier mais il est vrai que dans les communes peu habitées, l’ampleur de celui-ci est rapidement palpable.



A l’époque ce lien était maintenu, notamment entre les différents bergers et leurs familles et amis, lors de la transhumance. En effet au mois de mai, lorsque le temps était venu de monter les bêtes vers des pâturages plus verts, les bergers des communes « du bas » traversaient les villages « du haut » et maintenaient ainsi le lien avec les habitants. Aujourd’hui ce temps est révolu sur les communes comme celle de Pietrosella par faute d’éleveurs.



La municipalité prône depuis toujours le « vivre ensemble » et a à cœur de créer une réelle communauté entre ses habitants, mais aujourd’hui également avec les villages alentours. Fort de ce constat, l’idée est née de raviver la mémoire des temps de transhumance, afin de renouer le lien avec les habitants des villages voisins autour d’une grande fête culturelle, historique, ludique et conviviale.



Les communes de Quasquara, Campo et Frasseto ont décidé de s’associer à Pietrosella pour cette année et pourrons compter sur Coti-Chiavari pour l’édition 2020.







LE PROGRAMME





Vendredi 4 octobre à QuasquaraConférence « Les Bergers de Corse » par Pierre-Jean Luccioni, suivie d’un moment convivial.

Salle des fêtes – 18h30.



Samedi 5 octobre à Pietrosella14h00 à 19h00 - Marché de producteurs et d’artisans (livres avec les éditions Albiana, vannerie, coutellerie, produits gourmands et authentiques).



- Animations : démonstration de forge avec Alexandre Musso, de vannerie avec Noëlle Figarella, exposition d’outils anciens et de photos d’époques grâce à la collection de Terry et Guerin Campana et du Musée de la Corse, mini-ferme pédagogique avec Equi-Libriu et Thomas Murati, futur chevrier de la commune.

17h00 à 18h00 - Conférence « L’art Roman en Corse et sur les lieux de transhumance » par Stéphane Orsini

18h00 à 19h00 - Lectures de textes et chants sur le thème de la transhumance par Diana Saliceti



19h00 - Moment convivial autour d’une soupe Corse offerte par la municipalité.







Dimanche 6 octobre à Frasseto

Se rapprocher de la mairie de Frasetto pour connaitre le programme.



La mairie de Campo participe aux festivités de Pietrosella en prêtant gracieusement des photos d’époque afin de participer à l’exposition.



*Thomas Murati, jeune chevrier qui s’installe sur la commune et fait renaitre le pastoralisme à Pietrosella.