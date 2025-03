Pietralba : Les réservistes communaux formés avec succès aux gestes qui sauvent

Dès l'ouverture de la session, le maire José Sauli, entouré des membres de son conseil municipal, a tenu à rappeler l'importance de cette formation dans le cadre du dispositif communal de sécurité civile. Soulignant la volonté de la municipalité d'être proactive face aux éventuels risques naturels ou technologiques, il a salué l'implication sans faille des bénévoles et le dynamisme qui caractérise cette équipe dévouée à sa communauté.

Un élément marquant de cette formation a été la présence de sapeurs-pompiers issus de la caserne voisine de Ponte-Leccia. Leur expertise a été un atout précieux dans l'apprentissage des gestes de premiers secours. De plus, leur participation bénévole, intervenant avec l’assentiment du SIS 2B, a permis d'assurer une formation de qualité, alliant rigueur et pédagogie. Les stagiaires ont ainsi pu s'initier aux techniques de réanimation, à la mise en sécurité des victimes et aux bonnes pratiques en situation d'urgence.





La matinée s'est conclue par un moment de convivialité, rassemblant formateurs, élus et bénévoles autour d'une collation offerte par la municipalité et par toutes les bonnes volontés ayant spontanément apporté des produits sucrés et salés, qui ont ravi les papilles de tous les participants. Cette belle attention a renforcé l’esprit de solidarité et de partage qui a marqué cette journée. Cet instant propice aux échanges a permis à chacun d'exprimer sa satisfaction et sa volonté de poursuivre cette dynamique formatrice au service du bien commun. Des remerciements appuyés ont été adressés au centre de secours de Ponte-Leccia et à son amicale, ainsi qu’à la direction et gouvernance du SIS 2B, mais aussi à l’Union Départementale des Personnels du SIS 2B.





À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une mise à l'honneur toute particulière a été accordée aux réservistes féminines qui composent cette équipe engagée. Leur participation active à la formation illustre l’importance grandissante du rôle des femmes dans les missions de sécurité et de secours. Pilier incontournable de cette dynamique, Mme Marie-Camille Geronimi, infirmière libérale et élue municipale, joue un rôle clé, en coordonnant avec rigueur et dévouement les actions menées. La municipalité a tenu à saluer leur engagement et leur détermination, rappelant que la diversité et la mixité sont des atouts précieux pour la résilience et l'efficacité des dispositifs communaux de sécurité.





Forte de cette première réussite, la RCSC Pietralbinca, en attente de la livraison de son véhicule de première intervention, envisage d'ores et déjà d'autres sessions de formation, convaincue que la préparation et la mobilisation citoyenne sont des piliers essentiels garantissant la sécurité locale.