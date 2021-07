Pietra-di-Verde : Fiera in paese

La rédaction le Vendredi 23 Juillet 2021 à 09:10

À l'initiative de Jean Baptsite Santelli, maire de Pietra-di-Verde, et de la Ghjuventù Petrulaccia, la commune se plongera le temps d'une journée dans l'ambiance de à fiera in Paese, une foire artisanale et de tradition, comme il s'en tenait de nombreuses autrefois.