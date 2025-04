Pietra Limoncella : la nouvelle lager méditerranéenne de la brasserie corse

La Brasserie Pietra dévoile une nouvelle création qui promet de séduire les amateurs de bières originales : Pietra Limoncella, une lager non filtrée aux accents résolument méditerranéens.



Brassée avec soin, cette bière titre 6 % d’alcool et se distingue par un dépôt naturel de levure et de pulpe de citron, signature de son caractère artisanal. Pour accompagner cette recette inédite, la brasserie corse a développé une bouteille transparente au design élégant, pensée comme un véritable écrin. Une attention portée à l’esthétique qui reflète parfaitement l’art de vivre en Méditerranée, entre raffinement et fraîcheur.



Au nez, Pietra Limoncella évoque sans détour le célèbre Limoncellu, avec ses arômes vifs de citron, rehaussés d’une discrète touche céréalière. En bouche, l’expérience se poursuit dans un équilibre subtil entre acidité et amertume, adouci par une sucrosité bien dosée. Le citron frais s’y marie harmonieusement aux notes de céréales et à la rondeur du Limoncellu, pour une sensation onctueuse, gourmande et rafraîchissante.





Avec cette nouvelle référence, la Brasserie Pietra continue d’explorer des saveurs audacieuses, tout en mettant à l’honneur les produits et les inspirations de son terroir insulaire.



L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération