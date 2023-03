Piétonnisation et terrasses délimitées dans la vieille ville d'Ajaccio

C'est un changement que ceux qui ont l'habitude de fréquenter les lieux à pied vont apprécier. Cette année, dans l'optique d'expérimenter une éventuelle piétonnisation future de certains espaces à Ajaccio, quatre rues appartenant à la vieille ville seront fermées à la circulation du 21 juin au 15 septembre. Le périmètre établi concerne les rues Bonaparte, Roi-de-Rome, ainsi que la perpendiculaire Zevaco-Maire et Pozzo-di-Borgo.



"Ce projet a une dimension historique, il s'agit de réactiver nos valeurs patrimoniales et reconnecter la ville génoise avec l'environnement qui la ceinture, assure Alexandre Farina, premier adjoint au maire délégué à la gestion du domaine public commercial. On a voulu repenser la relation entre les piétons et les véhicules pour supprimer les conflits d'usage, redonner de l'attractivité au centre-ville et restituer l'espace public aux Ajacciens. Le but est aussi de retrouver des moments de sociabilité improvisés : autrefois, les Ajacciens aimaient se rencontrer au cœur de la ville."



Pendant cette période, les véhicules et livraisons seront autorisés uniquement jusqu'à 11 heures du matin. Des barrières seront ensuite positionnées pour bloquer les rues - avant d'éventuelles bornes intégrées en cas de pérennisation - et les caméras veilleront à ce qu'aucun véhicule n'y pénètre.