Pierre Mattei, (Corsica Ferries) : "Nous avons vécu une incroyable campagne de dénigrement basée sur des fake news"

- Craignez-vous des conséquences économiques pour votre société ?

- Nous les subissons déjà mais, grâce à notre capacité de réaction, nous avons immédiatement mis en place l'ensemble des mesures nécessaires pour faire face à cette crise. C’est un travail considérable qui a été abattu en un temps record. Corsica Ferries est une entreprise souple et agile et c'est un point fort dans un environnement qui évolue aussi vite et qui nous demande de remettre en permanence en question ce qui semblait gravé dans le marbre auparavant.



- Au début du mois d'avril, votre compagnie a été accusée de transporter des touristes, que répondez-vous à cela ?

- Nous avons vécu une incroyable campagne de dénigrement basée sur des fake news. Tout est parti de photos qui ne dataient pas du confinement et de fausses informations reprises par des hommes politiques qui n’ont même pas pris la peine de nous appeler pour vérifier s’il y avait bien des touristes qui arrivaient en Corse. Chacun a pu constater que ces soi-disant touristes ne sont pas là, mais le mal est fait. Corsica Ferries a été victime d’un déchaînement haineux et seuls quelques particuliers courageux ont soutenu la compagnie. Qu’ils soient remerciés. Comme s’il était possible de faire du profit avec des navires tournant à 2 ou 3% de remplissage ! La réalité est que nos équipes ont assuré leur mission, rendu un service vital pour la Corse sans faillir et en respectant des règles qui changeaient très rapidement. Elles méritent le respect, certainement pas ce triste bashing.

- Nous surmonterons cette crise car la capacité d'adaptation est inscrite dans notre ADN. Une fois de plus, nos équipes montreront à quel point nous savons répondre aux attentes. Nous sommes en train d’établir un plan spécifique qui permettra de respecter les nouvelles règles et de rassurer nos clients. Nous devons leur offrir une traversée dans des conditions sanitaires optimales. En ce qui concerne les rotations de nos navires, je voudrais tranquilliser les acteurs de la filière touristique sur notre offre : nos navires seront programmés à suffisance pour permettre à leurs clients de se rendre sur leurs lieux de vacances. Ils savent que nous avons toujours respecté cet engagement et que nous avons toujours été à leur côté. Nous continuerons à le faire.