Pierre Alessandri et Alain Ferrandi ne seront pas transférés en Corse

« Pour la première fois depuis 22 ans, aucune autorité n'a statué sur le maintien de leur statut de DPS. Au regard d'une circulaire de 2012 cela doit pourtant être fait une fois par an par une commission locale puis par une autorité ministérielle », a déclaré à Marianne Eric Barbolosi, l'avocat de Pierre Alessandri, qui espérait obtenir une décision avant ce 31 décembre.Marianne rapporte encore les propos de l'avocat qui affirme au journal qu'il pourrait" contester cette absence de réponse devant le tribunal administratif, mais la procédure prendrait deux ans. Les autorités le savent très bien et en jouent », considère Eric Barbolosi.Pierre Alessandri et Alain Ferrandi sont aujourd'hui incarcérés à la centrale de Poissy (Yvelines) après avoir été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat de Claude Erignac, préfet de Corse, le 6 février 1998.