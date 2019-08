Pianellu : "In Giru a l'Arburu" avec Terra Eretz et le Foyer Rural A Teghja

Hommages - déjeuner - conference - concert.



La 3ème Edition de la journée "In Giru a l'Arburu" sera cette année, consacrée à la femme avec un débat sur le thème « La Femme et la Barbarie » avec des experts reconnus au plan international.Textes lus par l’actrice Elisabeth KedemUn Concert du groupe Isulatine viendra couronner la journée avec des chants Corses et Hébreux et avec la participation de Katerina Kovanji (Mezzo Soprano de Saint Petersbourg) qui interprétera exceptionnellement des airs en hébreu et en yiddish.-----Dimanche 4 Août à partir de 11 heures et jusqu’à 19 heures.

