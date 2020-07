Pianellu : "In Giru a l'Arburu" avec Terra Eretz Corsica Israel et le foyer rural A Teghja

Pascal Agostini président du Foyer Rural A Techja di Pianellu, et Frederic Bianchi, président de Terra Eretz Corsica Israel, ont invité Me Muriel Ouaknine-Melki défenseure de la défunte Sarah Halimi, dont le meurtrier K. Traoré, intoxiqué au cannabis, a été considéré comme pénalement irresponsable. On écoutera aussi Sandrine Szwarc philosophe pour « Le féminin dans l’Ecole de pensée juive de Paris ».Au cœur du Boziu, en Castagniccia, nous sommes invités à nous recueillir auprès du « Marronnier d’Anne Franck », qui fut bouturé à partir de l’arbre que la jeune auteure juive voyait depuis l’appartement clandestin, où elle écrivit de 1942 à 1944, avant d’être déportée en camp d’extermination.Retrouvé miraculeusement après la guerre « Le Journal d’Anne Franck » a été édité à 30 millions d’exemplaires.Le greffon du marronnier a été offert à Pianellu par la Maison d’Anne Franck d’Amsterdam, en faveur d’une opération de réhabilitation de la châtaigneraie de Pianellu ( Prog. Terrannea - Fondation Umani.L’antisémitisme n’a pas disparu. Lié au terrorisme et à la désinformation concernant Israël, il présente des récidives, parfois mal détectées, mal sanctionnées par le pouvoir judiciaire. Mme Halimi retraitée de confession juive habitant Belleville , avait été tuée en avril 2017 par défenestration aux cris de « Allah Akbar » par Kobili Traoré. L’homme de 21 ans, actuellement libre, avait été reconnu non coupable après expertises, et exonéré de sa responsabilité pénale pour cause d’intoxication au cannabis… à moins que son crime ne soit reconnu , un jour, comme acte antisémite.La signification de la journée de Pianellu et de l’hommage rendu aux Corses, qui ont protégé les juifs insulaires ?« Chaque Corse peut aller fièrement se recueillir au mémorial de Yad Vashem. Il ne verra pas le nom de l’un de ses villages de Corse, inscrit comme adresse d’une victime de la Shoah et lieu de dénonciation » répond F.-J. Bianchi.A 15 heures: conférence de Sandrine Szwarc titrée « Le féminin dans l’Ecole de pensée juive de Paris ». Dédiée à la philosophe et psychanalyste Eliane Amado-Lévy-Valensi, figure majeure de l’Ecole de pensée juive de Paris.A 17 heures : Maitre Muriel Ouaknine-Melki : « Nous porterons le combat jusqu’au bout et nous ne lâcherons rien ». La présidente de l’OJE (Organisation Juive Européenne) défend les intérêts de la famille de Sarah Halimi. Elle estime que l’arrêt du 19 décembre est truffé d'incohérences. « Il est la suite logique d’une affaire qui a démarré avec une première incompréhension, à savoir l’inertie de la police qui était présente sur les lieux du crime au moment où Sarah Halimi était encore en vie, et qui n’est intervenue qu’une fois le crime accompli. »A 19 heures: concert de Katerina Kovanji. La mezzo soprano russe originaire de St-Petersbourg et marié à un Corse d’Ortale d'Alesani, chante aussi en langue corse. Son album « Corsica Lirica », (réalisé avec J.-C.Rogliano, B. Susini, S.Vacca), est une adaptation de chants polyphoniques insulaires et une ode au sentiment d’identité et à la relation unique entre les Corses et leur terre. Il contient une adaptation de la chanson russe Les Yeux noirs Ochji Neri.