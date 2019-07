Piana : Une rencontre Inter-Confreries au profit des vocations sacerdotales

Rédigé par La rédaction le Samedi 27 Juillet 2019 à 08:22

Depuis 19 ans, cette journée de rencontre et d’échange, organisée par la Confrérie St Antoine Abbé de Piana, permet de réunir dans un même élan de générosité, les consoeurs et confrères de toutes les régions de Corse, ainsi que de nombreux fidèles associant habitants, vacanciers et touristes de passage. Cette année le rassemblement aura lieu ce Dimanche 28 juillet à Piana, en présence de Monseigneur Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio pour la Corse.

