Phénomène rare : un arc-en-ciel lunaire au-dessus de Prunelli-di-Fium'Orbu

« Dans la soirée du vendredi 14 mars 2025, vers 22 h 30, j’ai eu la chance d’observer un arc-en-ciel lunaire », nous explique Géraldine Guerinot.

"J'

". Et rare, si l’on en croit les spécialistes du ciel.Un arc-en-ciel lunaire est, en effet, un phénomène optique qui se produit dans l'atmosphère terrestre, semblable à un arc-en-ciel classique, mais qui se forme grâce à la lumière réfléchie par la Lune plutôt que par celle du Soleil.Pour qu'un arc-en-ciel lunaire apparaisse, plusieurs conditions doivent être réunies.Il doit pleuvoir ou y avoir de la brume. Un ciel dégagé est nécessaire, sans trop de nuages. La Lune doit être pleine ou presque pleine pour émettre suffisamment de lumière.Ces arcs-en-ciel sont généralement moins lumineux que les arcs-en-ciel diurnes, et leurs couleurs peuvent être difficiles à discerner à l'œil nu, apparaissant souvent comme des arcs blancs.Cependant, avec un appareil photo à longue exposition, il est possible de capturer les couleursIls sont aussi plus rares que ceux produits par le Soleil en raison des conditions spécifiques requises pour leur formation. Et, ils sont plus fréquemment observés dans des régions avec une forte humidité, comme près des chutes d'eau ou dans des forêts nuageuses.

En résumé, un arc-en-ciel lunaire est un phénomène fascinant qui se manifeste la nuit, offrant un spectacle rare et délicat dans le ciel. Celui observé et photographié par notre lectrice en fait partie.