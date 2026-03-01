Petru Squarcini : l’âme d’Ajaccio sur scène

Un enfant des quartiers populaires



Né à Ajaccio le 27 août 1969, en plein bicentenaire napoléonien, Petru Squarcini grandit loin des fastes de l’histoire officielle. Son royaume à lui, ce sont les quartiers populaires : la rue Fesch, U Borgu, U San Carlu. Des lieux qui, dans sa mémoire, ne sont pas de simples artères commerçantes, mais un véritable village.



« Il y avait une vraie vie avec plusieurs corps de métier. On se connaissait tous. On ne mettait pas de masque », se souvient-il. Du matin au soir, la ville vibrait, et la langue corse circulait naturellement, de la Marine jusqu’au cours Napoléon. Lui ne l’a pas apprise dans les livres. Elle lui a été transmise par ses grands-parents, par son père, par la rue elle-même, comme un élément naturel du paysage sonore.



Aujourd’hui, il le dit avec lucidité : « Je ne me retrouve plus dans l’Ajaccio d’avant. Quelque chose s’est éteint ». Alors, pour que ce “quelque chose” ne disparaisse pas totalement, il a décidé de le faire parler.

