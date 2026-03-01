Masterclass “Presse & Médias”, le 24 mars à Ajaccio

Organisée en partenariat avec l’association Racines de Ciel, dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’École, cette masterclass est un temps fort du projet académique Scola 2030, qui place l’esprit critique, la culture de l’information et l’ouverture au monde au cœur des apprentissages.

Cette masterclass réunira près de 100 lycéens de l’académie (spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP)), engagés tout au long de l’année dans une réflexion sur les médias, l’information et les enjeux contemporains.

En invité d’honneur : Stéphane Usciati. Journaliste, producteur et directeur de programmes au sein du groupe France Télévisions. Il partagera avec les élèves son expérience du journalisme, ses évolutions et ses défis à l’heure des mutations numériques, les enjeux liés à la fabrication de l’information.

Une ambition éducative forte portée par Scola 2030

À travers cette rencontre, l’Académie de Corse poursuit plusieurs objectifs majeurs :

• Former des citoyens éclairés :

• Développer l’esprit critique et la prise de parole

• Créer des passerelles entre éducation, culture et société.

La masterclass sera animée par Marie Pieronne, enseignante d’histoire-géographie et référente

académique Éducation aux médias et à l’information (CLEMI).presse et des médias dans l’École, cette masterclass est un temps fort du projet académique

Scola 2030, qui place l’esprit critique, la culture de l’information et l’ouverture au monde au

cœur des apprentissages.

Cette masterclass réunira près de 100 lycéens de l’académie (spécialité Histoire-Géographie,

Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP)), engagés tout au long de l’année dans une

réflexion sur les médias, l’information et les enjeux contemporains.

En invité d’honneur : Stéphane Usciati. Journaliste, producteur et directeur de programmes

au sein du groupe France Télévisions. Il partagera avec les élèves son expérience du

journalisme, ses évolutions et ses défis à l’heure des mutations numériques, les enjeux liés à la

fabrication de l’information.

Une ambition éducative forte portée par Scola 2030

À travers cette rencontre, l’Académie de Corse poursuit plusieurs objectifs majeurs :

• Former des citoyens éclairés

• Développer l’esprit critique et la prise de parole

• Créer des passerelles entre éducation, culture et société.

La masterclass sera animée par Marie Pieronne, enseignante d’histoire-géographie et référente

académique Éducation aux médias et à l’information (CLEMI).