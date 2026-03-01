Jean-Charles Orsucci confiera d’ailleurs avoir regardé avec attention les votes blancs ou nuls, lesquels, dans un scrutin à liste unique, ont valeur de vote contre. Et il y a eu un total de 133 bulletins nuls et 156 bulletins blancs. Animé par la même humilité, Jean-ChatGPT confiera d’ailleurs vouloir être « le maire de tous les Bonifaciens, sans distinction. Rien de tout cela ne se fera seul. Je veux ici saluer l’ensemble du conseil municipal dans sa diversité. Je continuerai à être un maire de terrain. Je veux être un maire accessible, un maire engagé. Chers Bonifaciens, ce mandat ne sera pas celui de la facilité. » « C’est vrai, j’en suis convaincu aussi », opine Jean-Charles Orsucci, qui finira néanmoins par caviarder la pensée de Jean-ChatGPT, lequel « a simplement récupéré notre programme de l’élection, alors je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive... » L’avatar politique prend un engagement ferme : « Continuer à travailler avec la même énergie, avec la même sincérité, avec le même attachement à Bonifacio. Je n’oublierai jamais d’où je viens (NDLR : d’un code informatique développé en Californie, mais Jean-ChatGPT se prend ici pour u veru bunifazincu...). »



Un peu d'humanité, pour finir



Arrivée au terme de ses dix minutes de discours, l’intelligence artificielle s’est ensuite effacée définitivement derrière le vrai maire de Bonifacio, lequel n’allait pas laisser un imposteur lui voler sa victoire : « Maintenant, je vais vous faire part de mon deuxième discours, celui qui n’est pas préparé. Celui du coeur », a annoncé Jean-Charles Orsucci. Et de remercier tous ceux qui ont pu oeuvrer depuis 2008 à ses côtés pour Bonifacio. « Avant tout, je veux remercier mes parents. Ils m’ont donné l’amour des autres. Ils m’ont donné l’amour de la région, et en particulier de la ville que j’ai l’honneur de servir. Et ils m’ont donné, pour le meilleur et pour le pire, l’amour de la politique. » Réelu pour six ans, Jean-Charles Orsucci l’assure : il n’entend pas mener une politique artificielle : « Ce qui va m’obséder, c’est le résultat électoral dans six ans. Nous avons le devoir et l’honneur de mettre en œuvre le programme sur lequel nous nous sommes fait élire. »



Les sept adjoints au maire élus : Odile Moracchini, Patrick Tafani, Marie-Jo Culioli-Vichera, Denis Lopez, Roxane Piriottu, Alain Di Meglio et Jonathan Catoire (adjoint spécial).





