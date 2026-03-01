Biguglia : un spectaculaire incendie endommage une maison de 2 étages

Un violent incendie s’est déclaré vendredi en début de soirée, vers 19h10, à Biguglia. Le sinistre s'est rapidement développé dans une habitation de deux étages avec combles, détruisant près de 100 m² de toiture entièrement embrasée.



Face à l’ampleur des flammes, 28 sapeurs-pompiers des centres de Bastia et Lucciana ont été mobilisés. Grâce à leur intervention rapide et coordonnée, le feu a pu être maîtrisé aux alentours de 21 heures.



Les circonstances de l’incendie restent à déterminer. Aucune information n’a pour l’heure été communiquée concernant d’éventuelles victimes.

