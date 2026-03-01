Biguglia : un spectaculaire incendie endommage une maison de 2 étages

Un violent incendie s’est déclaré vendredi en début de soirée, vers 19h10, à Biguglia. Le sinistre s'est rapidement développé dans une habitation de deux étages avec combles, détruisant près de 100 m² de toiture entièrement embrasée.
Face à l’ampleur des flammes, 28 sapeurs-pompiers des centres de Bastia et Lucciana ont été mobilisés. Grâce à leur intervention rapide et coordonnée, le feu a pu être maîtrisé aux alentours de 21 heures.
Les circonstances de l’incendie restent à déterminer. Aucune information n’a pour l’heure été communiquée concernant d’éventuelles victimes.
-
Municipales. Quelles sont les listes en course en Corse pour ce second tour ?
-
Municipales de Calvi : recours en justice, la question du corps électoral au cœur des débats
-
Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu
-
MSL Volley. Le GFCA Ajaccio joue sa survie à Poitiers
-
Mort d'Yvan Colonna : le parquet demande un procès pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste