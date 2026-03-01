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Les brèves

LDH Corsica - Aleria, la démocratie fragilisée  19/03/2026

La ligue des droits de l'Homme apporte son soutien à Martin Giuly, élu d’Aléria, dont le véhicule a été visé par des tirs d’arme à feu le soir des résultats du premier tour des élections municipales. Elle apporte également son soutien au journaliste de Corse-matin Paul-Mathieu Santucci menacé alors qu’il suit l'enquête sur ces tirs afin d’informer la population. La ligue des droits de l'Homme rappelle que la liberté de la presse est considérée par la Cour européenne des droits de l’Homme comme une composante de la liberté d’expression conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il suffit de regarder les régimes qui dans le monde s’en prennent aux journalistes pour comprendre la nécessité de protéger cette liberté fondamentale. Evidemment, nous ne sommes pas dans une dictature. Les agressions de journalistes sont ici des actes isolés. Mais nous devons refuser partout en Corse la banalisation des intimidations quelle que soit la personne visée. Il est inacceptable qu’un élu, qu’un journaliste soient menacés et la démocratie ainsi fragilisée.

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