Alexandre De Susini boucle l’Alta Strada en moins de 20 heures

Pendant son parcours, Alexandre De Susini indique ne jamais avoir cherché à battre un record. « En montagne, les conditions changent tout : la neige, le vent, la météo... Aucun chrono ne tient d’une année à l’autre. » S’il s’est lancé dans cette aventure, c’est avant tout pour partager sa passion pour la Corse alpine « à travers une aventure qui mêle dépassement de soi, mémoire et amour du territoire ». « J’ai grandi en regardant ces montagnes. Aujourd’hui, je voulais les traverser pour montrer leur beauté, leur rudesse, et ce qu’elles représentent pour nous. Ce n’est pas une course, c’est un hommage. »



En effet, malgré des altitudes parfois faibles, le massif offre des conditions aussi techniques et engagées que les Alpes, avec des vents violents et une neige instable. De plus, dans les années 1950, les himalayistes venaient s’entraîner en Corse pour ses conditions comparables à l’Himalaya.



Pour garder une trace de cette traversée, un documentaire est en préparation. Réalisé par Justin Galant, il partage « l’âme de la montagne corse : ses légendes, ses défis, sa culture ; l’urgence de préserver sa mémoire avant que la neige ne disparaisse » ainsi qu’« une aventure humaine avec l’effort, les doutes, et la beauté des paysages traversés ». La sortie est prévue à l’automne.

