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Les brèves

Porto-Vecchio - La gymnastique artistique en haut de l'affiche les 28 et 29 mars  20/03/2026

Porto-Vecchio - La gymnastique artistique en haut de l'affiche les 28 et 29 mars
Le samedi 28 et le dimanche 29 mars la salle de gymnastique du Centru Spurtivu Claude Agostini, à Porto-Vecchio, va servir de cadre au championnat de Corse de Gymnastique Artistique. Une compétition qui débutera samedi à 11 heures et se poursuivra le lendemain à partir de 13 heures 30 avec la participation de l'ensemble des clubs insulaires. Au programme des qualifications individuelles en performance nationale, ainsi que des parcours de niveau 3, 4 et 5 pour les poussines.

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