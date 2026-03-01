Porto-Vecchio - La gymnastique artistique en haut de l'affiche les 28 et 29 mars

Le samedi 28 et le dimanche 29 mars la salle de gymnastique du Centru Spurtivu Claude Agostini, à Porto-Vecchio, va servir de cadre au championnat de Corse de Gymnastique Artistique. Une compétition qui débutera samedi à 11 heures et se poursuivra le lendemain à partir de 13 heures 30 avec la participation de l'ensemble des clubs insulaires. Au programme des qualifications individuelles en performance nationale, ainsi que des parcours de niveau 3, 4 et 5 pour les poussines.